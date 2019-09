"Was uns hier auszeichnet, ist die besondere Betriebstreue. Wir haben Mitarbeiter, die in der dritten oder vierten Generation im Werk beschäftigt sind", sagt Karl-Heinz Rauscher. Und der Geschäftsführer Personal streut der MAN-Belegschaft in Steyr gleich weitere Rosen: "Diese Verbundenheit äußert sich in hervorragenden Produktqualitäten." Man sei im Konzern Spitze. Dieser besondere Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft sei eine weitere Kompetenz.