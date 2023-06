Maibaumdiebe wurden im Käfig herangekarrt

Es war ein gelungener Coup, den Manuel Ritt, Simon Kimmeswenger, Maximilian Stixenberger, Jonas Kronsteiner, Michael Kammerhofer, David Schlöglhofer, Sebastian Guther, Marsell Raaber und Stefan Krondorfer von der Landjugend Seitenstetten in der Nacht auf 3. Mai ausgeführt hatten: Unbemerkt von Nachbarn hatten sie den Behamberger Maibaum entwendet, dennoch wurde ihnen am Freitag am Dorfplatz der Prozess gemacht.

Im Käfig wurden die Diebe zur Verhandlung gekarrt, wo bereits Richter Leopold Ratzberger, Staatsanwalt Markus Platzer jun. und Verteidigerin Tamara Starzer auf sie warteten. Per Urteilsspruch wurden sie zu Schlitzohren gemacht, mussten Scheitl knien und wurden anschließend von der Feuerwehrjugend mit Handspritzen reingewaschen. Die Strafe, ein 50-Liter-Fass-Bier, wurde schließlich von Bürgermeister Karl Josef Stegh, seinem Vize Johann Reitbauer sowie dem Seitenstettner Vizebürgermeister Leopold Krondorfer übernommen.

