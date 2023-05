Maibaum 28 Meter hoch

28 Meter lang und eine halbe Tonne schwer ist der Kirchdorfer Maibaum. Er wurde am Tag des Aufstellens gefällt, die Rinde geschält und mit einem Pferdefuhrwerk in die Stadt transportiert. Frauen kranzten den Baum auf, unterstützt von Mitarbeitern des Kirchdorfer Bauhofes. Männer der Feuerwehr Kirchdorf und des ÖTB stellten den Baum am Hauptplatz händisch auf. Mit "Schwoageln" (langen Stangen) wurde der Baum in die Höhe gehievt. Die Stadtkapelle umrahmte dieses Brauchtum musikalisch.

