Maibäumchen vor der Volksschule gibt Mut

Maibaumaufstellen mit Blasmusik und Tanzfest geht derzeit wegen der Coronakrise nicht. Die Landjugend kam daher als Brauchtumspfleger auf den Gedanken, ohne viel Aufwand in Gärten und auf Plätzen Mini-Maibäume aufzustellen. Umgesetzt hat die Idee in Garsten jetzt die Gemeinschaft der Volksschule. Reinhard Gruber spendete eine kleine Fichte, Schulwart Markus Loibl fällte das Bäumchen und stellte es vor der Schule auf. Lehrerin Martina Huemer band einen Kranz für den Maibaum, der nun weiter geschmückt werde soll:

Eltern und Kinder können bunte Bänder an dem Baum befestigen als Zeichen der Schulgemeinschaft, die auch weitere Kreise zieht: "Beim Kranzbinden vor der Schule haben wir auch an unsere alten Menschen in der Gemeinde gedacht und hoffen sehr, ihnen mit dem kleinen Maibaum eine Freude zu bereiten", sagte Direktorin Berta Hochstraßer.

