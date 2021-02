Den Vorwurf des "offenbaren Wegsehens" der Bezirksverwaltungsbehörde stellt die stv. Magistratsdirektorin Martina Kolar-Starzer in einer Stellungnahme zu dem "Spaziergang", bei dem am 10. Jänner 800 Corona-Kritiker durch die Altstadt gezogen sind, in Abrede. Der zur Überwachung der Kundgebung vom Magistrat abgestellte Journaldienst hat nichts Verfängliches gesehen.