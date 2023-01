Magisches Zentralasien

Fotograf Christian Biemann hat auf einem abenteuerlichen, dreimonatigen Roadtrip entlang der ehemaligen Seidenstraße quer durch Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan geheimnisvolle Bergseen, die Eigenheiten des Ziegenpolos, mythische Städte wie Samarkand und die zweithöchste Fernstraße der Welt, den Pamir-Highway, bis an die eisigen Flanken des Hindukusch-Gebirges entdeckt. Seine Live-Reportage ist im Rahmen der "Alles Leinwand"-Reihe am 25. Jänner im Kino Kirchdorf und am 26. Jänner im City Kino Steyr, jeweils um 17 und 20 Uhr, zu sehen.

