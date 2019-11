Mäntel und Jacken zur freien Entnahme im Zelt

Weil die Aktion bereits im Vorjahr erfolgreich durchgeführt wurde, steht sie heuer nicht in Verdacht, bloß Wahlkampf zu sein: Aus der Facebook-Seite "Muss das sein – liebes Amstetten?" ging die "Liste Wahl" mit Spitzenkandidat Jürgen Wahl hervor, die wieder Mäntel und Jacken für Bedürftige sammelt (Tel. 0650/567 43 09). Die Kleiderspenden werden dann an einem Dezembertag – "Termin wird noch bekannt gegeben", sagt Jürgen Wahl – in einem Zelt an einer diskreten Ecke des Amstettner Hauptplatzes aufgehängt. Wer eine Winterbekleidung braucht, kann sich dann eine Jacke oder einen Mantel vom Kleiderständer holen. "Es wird niemand dort anwesend sein", sagt Wahl, "es braucht sich niemand für seine Bedürftigkeit zu schämen." Die ehrenamtlichen Helfer der Aktion "Keiner soll frieren" werden lediglich gelegentlich nach dem Rechten sehen, "ansonsten verläuft die Aktion völlig anonym", sagt Wahl.

Wer taugliche Winterbekleidung entbehren kann, kann sich auch über Facebook bei "Muss das sein – liebes Amstetten" melden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at