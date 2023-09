Männer flüchteten aus Unfallwagen - und konnten ausgeforscht werden

Am frühen Samstagabend gegen 18:20 Uhr fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf in Spital am Pyhrn auf der B 138 in Richtung Windischgarsten. Auf dem Beifahrersitz saß ein 36-Jähriger aus dem gleichen Bezirk. In Spital am Pyhrn verlor der Fahrer in einer Rechtskurve offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr von der Straße ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Der Pkw kippte und kam auf dem Geländer auf der rechten Seite zum Liegen. Beide Insassen hatten Glück und bleiben unverletzt. Sie verließen dataufhin einfach die Unfallstelle, wie eine Zeugin berichtete.

Die Feuerwehr wurde gerufen, um das Fahrzeug zu bergen und die Straße zu reinigen. Dies führte zu einer kurzzeitigen Sperrung der B 138.

Die beiden Insassen konnten wenig später ermittelt werden - sie werden angezeigt.

