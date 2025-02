Mädchen tauchen spielerisch in künstliche Intelligenz ein

Programmieren, Cyber-Security und künstliche Intelligenz (KI) – am Weltfrauentag, 8. März, dürfen im Steyrer BMD Systemhaus einen Vormittag lang nur Mädchen in diese Welt eintauchen. Zwischen 9 und 12 Uhr warten auf 7- bis 17-Jährige verschiedene Stationen, um die Welt der Digitalisierung zu entdecken.

Wie in den vergangenen Jahren steht dabei das spielerische Programmieren im Vordergrund. Zusätzlich können die IT-neugierigen Mädchen einen der beiden neuen Workshops "Cyber-Security4Kids" und "Künstliche Intelligenz" wählen. Ersterer wird von den BMD-Mitarbeitern Markus Hofstödter und Michael Zauner geleitet. "Der Schutz unserer Kinder im Cyberraum ist unsere wichtigste Aufgabe. IT-Security spielt dabei eine zentrale Rolle, da Kinder in einer digitalen Welt aufwachsen und immer stärker mit dem Internet, sozialen Medien, Apps und anderen digitalen Technologien in Berührung kommen", erklären die beiden Vortragenden.

Mädchenanteil steigt an

Spannend wird es auch bei Eva Schmidthaler von der Johannes-Kepler-Universität Linz und Sara Hinterplattner vom BRG Steyr. Sie erforschen gemeinsam mit den Mädchen die Welt der künstlichen Intelligenz. "Wie die Möglichkeiten des Programmierens sind auch die Einsatzbereiche der KI enorm vielseitig und facettenreich. Was KI ist, wo wir sie brauchen und wie sie entsteht – dieses Hintergrundwissen verbinden wir beim Girls Special mit der Praxis, füttern die KI mit Informationen und lassen Neues entstehen", sagt Schmidthaler.

Für die kurzweiligen Workshops sind keine Vorkenntnisse nötig. Spielerisch werden mit Scratch Mini-Games programmiert, Fortgeschrittene können auch andere Programmiersprachen wie Python kennenlernen.

"Das Exklusivangebot für Mädchen zeigt seine Wirkung", sagt TIC-Chefin Daniela Zeiner. IT sei nach wie vor eine Männerdomäne, aber: "Im Durchschnitt beträgt der Mädchenanteil bei uns 30 Prozent, vereinzelt waren es auch schon rund 45 Prozent."

Die Teilnahme ist ausschließlich Mädchen vorbehalten, die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung: www.coderdojo-steyr.at

