Nach drei Niederlagen in Serie und dem Absturz auf einen Abstiegsplatz ist beim SK BMD Vorwärts Steyr Feuer am Dach. Heute um 20.30 Uhr gastiert mit dem SV Lafnitz eine Mannschaft in der Liwest-Arena, die sich mit Saisonende vom Profifußball verabschieden und sich aus der Bundesliga zurückziehen will. Leichter macht das die Aufgabe für die Rot-Weißen jedoch nicht. Die in der Tabelle neun Punkte und sieben Ränge vor Vorwärts platzierten Steirer können dadurch völlig unbeschwert aufspielen.