Macs gewinnen das Derby

In einem nervenaufreibenden Derby gegen die Amstetten Falcons hat der BBC McDonalds Iron Scorps Steyr einen großen Schritt in Richtung Top 4 der Basketball-Landesliga gemacht. In einem Kopf-an-Kopf-Duell behielten die Macs mit 72:67 die Oberhand. "Die Situation war für uns besonders schwierig, da wir auf einige wichtige Spieler verzichten mussten", sagt Spielertrainer Juraj Mlynsky, "wir haben aber das Tempo gut kontrolliert. In den letzten Minuten hat uns Leandro in der Offensive getragen." Dieser, Leandro Rubio-Frias, erzielte alleine im letzten Viertel elf Punkte, insgesamt 19.

