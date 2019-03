Mac’s gewannen das Derby gegen die Falcons 66:55

AMSTETTEN. Für das Derby in der OÖ. Basketball-Landesliga stand für die Amstettner Falken auf dem Spielplan, gegen die Mac’s aus Steyr wichtige Punkte für die Tabelle zu holen.

Falcons schwächten sich mit Fouls. Bild: (ak)

Die Gäste aus Oberösterreich waren aber nicht gewillt, die Punkte zu liefern, im Gegenteil: Die Mac’s lagen in allen Spielabschnitten in Führung, waren bei den Würfen und Dreipunktern sicherer und auch in der Defensive stärker. Nachdem es zur Halbzeit 34:31 für die Gäste stand, schafften die Mostviertler Hausherren auch im zweiten Spielabschnitt keine Kehrtwende. Zu Beginn des vierten Viertels schwächten sich die Falcons noch selbst mit dem vierten Foul ihres Centers. Die Mac’s spielten die Partie sicher nach Hause und gewannen 66:55 (34:31).

