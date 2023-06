Luxuriöse Reisen: Ein Abstecher in die Welt der Lamberg-Werndls

Die Steyrer Familie Imhof beim Schiurlaub im Schweizer Nobelferienort St. Moritz in den 1920er-Jahren ist bei der Führung im Stadtmuseum ein Thema.

Das Stadtmuseum Steyr bietet am Vatertag, 11. Juni, von 10 bis 12 Uhr eine spezielle Themenführung an. Das Motto lautet „Paris, Monte Carlo, St. Moritz. Die luxuriösen Reisen von Josef und Anna Lamberg-Werndl“. Kuratorin Herta Neiß begibt sich gemeinsam mit Nachfahrin Adelheid Hoyos auf Spurensuche.

Kuratorin Neiß präsentiert anfangs die Mitglieder der Familie Lamberg und ihre Verbindung zur Familie Werndl. In einem zweiten Teil steht ein besonderes historisches Dokument im Mittelpunkt: Das Tagebuch von Anna Gräfin von Lamberg, Tochter von Josef Werndl. Sie schrieb dieses Tagebuch in der Zeit von 1884 bis 1920 für ihren Sohn Josef. Darin berichtet sie von einer Vielzahl luxuriöser Reisen, spannenden Begebenheiten und interessanten Persönlichkeiten. Sie schildert Eindrücke von der berühmten Weltausstellung 1900 in Paris, ihre Nähe zur Natur und ihre enge verwandtschaftlichen Bande zu ihrer Schwester Karoline Imhof, die einen engen Freud des Thronfolgers Franz Ferdinand heiratete.

Gemeinsam tauchen die Teilnehmer dieser Themenführung in die Reiseerlebnisse der Familie Lamberg und Imhof ein, der aufgrund des reichen Erbes von Josef Werndl alle Möglichkeiten ihrer Zeit offenstanden. Bei Schönwetter können die Gäste mit einem Glas Prosecco oder Wein vom Café Ins Neutor die Lesung aus dem Tagebuch genießen.

Um Anmeldung wird ersucht: vermittlung@ stadtmuseum-steyr.at sowie telefonisch unter 07252/575-1354 bzw -1356.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner