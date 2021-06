Lukas Kapeller eröffnet ein neues Pop-up-Lokal

Nach seinem lange Zeit ausgebuchten Pop-up-Restaurant im Taborturm, das letztlich zum Opfer der Corona-Zwangsschließung der Gastronomie wurde, startet Lukas Kapeller im Sommer sein nächstes Projekt. Da wird der Steyrer Haubenkoch mit seinem Team im soloDUE Cubo2 im Betriebspark in St. Ulrich ein Pop-up-Restaurant eröffnen. Los geht es am 15. Juli um 18.30 Uhr, danach wird an drei Wochenenden immer von Donnerstag bis Samstag jeweils ein 8-gängiges Menü mit oder ohne Weinbegleitung geboten. Die Preise bewegen sich zwischen 120 und 180 Euro pro Menü-Ticket. Drei der möglichen neun Termine – 15., 17. und 23. Juli – sind bereits ausgebucht.

Lukas Kapeller wurde für seine Kochkünste bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit zwei Gault-Millau-Hauben, vier Sternen von A la carte und drei Gabeln von Falstaff. Seit 2013 zählt er zu den Jeunes Restaurateurs d’Europe. Kapellers Leidenschaft ist es, aus regionalen und einfachen Produkten besondere Gerichte zu kreieren. Dies zeichne seine authentische und dennoch raffinierte Küche aus, so Gastro-Kritiker.

Im cubo2 serviert Kapeller unter anderem Aperohappen mit Gemüse, Obst und Gänseleber, Saibling, Bauch vom Freilandschwein, BBQ-Hendl, Forelle und geräuchertes Rind. Trüffel und Kaviar gibt es gegen Aufpreis als Extra bei zwei Gängen.

Alle Informationen und Termine zum Pop-up-Restaurant finden sich unter www.lukaskapeller.at