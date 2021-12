Luftzug durch die Häuserflucht kühlt wie geplant

Das Betriebsgebiet ist von den Baumaschinen plattgewalzt, fertig gewidmet und steht jetzt zum Verkauf. Hauptsache, Firmen siedeln sich an, egal welche Zweckbauten sie aus dem Boden schnalzen, ist die Devise in vielen Gemeinden. In Amstetten läuft es beim "Quartier A", einem riesigen Aufschließungsgebiet, das die Stadt und 13 Umlandgemeinden erworben haben, anders. Es spielt nicht mehr nur das Wunschkonzert der Investoren. "Wir verlangen bei allen Vorhaben schon beim Bau, dass Rohstoffe geschont werden, und danach eine nachhaltige Betriebsführung", sagt Bürgermeister Christian Haberhauer (VP). "Dieser Stadtteil wird das Gesicht Amstettens über Jahrzehnte prägen", fügt Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP) hinzu.

Weil man keinen Wildwuchs der Verbauung und schon gar keine Betonwüste mehr zulassen will, erarbeiten Architekten, Gestalter und Wissenschafter ein Konzept für einen neuen Stadtteil, der den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden soll. Die darin enthaltenen Vorgaben werden in einen Vertrag eingebettet, den jeder Bauträger unterschreiben und bei der Ansiedlung seiner Fabrik, seines Bürohauses, Geschäftes oder Wohnblocks auf den Paragraphen erfüllen muss. "Das Ergebnis hat nicht nur Auswirkungen auf das Quartier A, sondern strahlt auf das ganze Stadtgebiet aus", sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter (VP).

Gestern befanden sich Mitarbeiter von "Weatherpark" mit Messgeräten auf dem Gelände. "Im Computermodell wird dann die Anordnung der Gebäude errechnet, die die beste Frischluftzufuhr durch die Gassen und Kühlung durch Bäume hervorbringt", erklärt der Steyrer Architekt Helmut Poppe, der mit seinem Partner Andreas Prehal dem Projektteam ebenso angehört wie die Mobilitätsplaner von "con.sens". Eine neue Form des Car-Sharing und die Nähe zum Bahnhof sollen die künftigen Bewohner und Benutzer entlasten, ein Auto besitzen zu müssen.

Alte Remise wird das Herzstück werden

Künstler und Technikfreaks schaffen im ehemaligen Lokschuppen eine neue Szene. Das Ergebnis des Architektenwettbewerbs wird im Jänner bekannt gegeben, schon fix ist, dass die alte Remise nicht abgerissen wird. "Sie wird großartig eingebettet", ließ der Geschäftsführer der Wirtschaftsraum Amstetten GmbH Günther Sterlike vom Siegerprojekt durchklingen. Die Remise befindet sich auf bestem Weg zu einem Kulturzentrum wie der Posthof in Linz und einer Technikschmiede wie die Tabakfabrik. 500 junge Leute machen bei Future-Projekt mit, allein 100 programmieren in einem Club Computer.