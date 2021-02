Zu schön, um wahr zu sein: Die Kosten der Trinkwasserversorgung in der Marktgemeinde Ternberg waren im Jahr 2019 um das Viereinhalbfache gedeckt, schenkt man den Zahlen des Rathauses Glauben. Der Landesrechnungshof (LRH) tat das nicht. Er fand "gravierende Fehler in der Kalkulation", wie er in seinem aktuellen Prüfbericht schreibt.