Lorenz vertieft sich in Elfriede Jelineks Schatten-Theater

Aus Elfriede Jelineks Theater-Text "Schatten" liest Burgschauspielerin Katharina Lorenz in Steyr vor. Die Veranstaltung, die Teil des Styraburg-Festivals ist, findet am Samstag, 25. Mai, in Hapé Schreiberhubers Schlossatelier statt. Beginn: 20 Uhr. In "Schatten" erzählt die aus der griechischen Mythologie bekannte Euridike, wie sie nach dem Schlangenbiss ins Totenreich einzieht. Lorenz ist auch in Film und Fernsehen aktiv. Zuletzt wirkte sie im deutschen Thriller "Das Ende der Wahrheit" mit.

Samstag, 25. Mai, Steyr, Schlossatelier, 20 Uhr