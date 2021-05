Lohn fürs Müllsammeln war Honig Haager Imker

Bereits zum vierten Mal hat Gemeinderätin Stefanie Reisenzahn von der Bürgerliste "Für Haag" zum Müllsammeln aufgerufen. Mit Erfolg, denn von mehr als 30 Freiwilligen wurden rund 120 Kilometer Straßen- und Wegstrecke gesäubert. "Unglaublich, wie viel da zusammenkommt", sagt Obmann Martin Stöckler, "wir zählen die Säcke schon gar nicht mehr." Leider gebe es in Österreich kein Pfand auf Dosen und Plastikflaschen wie in vielen europäischen Ländern, in denen diese kaum mehr weggeworfen würden.

Als Belohnung fürs Mitmachen gab es heuer Honig aus Haag. "Bienen sind ein Sinnbild für eine intakte Natur, da passt der Honig von Haager Imkern gut als Geschenk", sagt Reisenzahn.