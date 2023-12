Lkw-Lenker war mit fast 3 Promille auf der A9 unterwegs

Das staunten selbst die Beamten der Landesverkehrsabteilung: 2,84 Promille zeigte das Alkotest-Ergebnis eines 42-jährigen Kraftfahrers am Donnerstag – gegen 12 Uhr mittags. Der Slowake, der mit seinem Sattelzug auf der Pyhrnautobahn in Richtung Wels unterwegs war, war auf Höhe von Inzersdorf im Kremstal wegen seiner auffälligen Fahrweise angehalten worden. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben, teilte die Polizei am Nachmittag in einer Aussendung mit.

