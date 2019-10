Lkw-Lenker stoppten Geisterfahrerin auf A9

Gegen 22:30 Uhr meldeten Autofahrer bei der Polizei, dass auf der A9, der Pyhrnautobahn, zwischen Sattledt und Inzersdorf ein Geisterfahrer unterwegs sei. Während der Anfahrt erhielt die Streife der Autobahnpolizei Klaus die Information, dass der Wagen im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis von Lastwagen-Fahrern gestoppt worden sei. Beim Eintreffen der Polizisten stand eine 78-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems mit ihrem Pkw auf dem Pannenstreifen. Die Lkw-Lenker waren nicht mehr vor Ort. Die Autofahrerin klagte über gesundheitliche Probleme, sie wurde in das Krankenhaus Kirchdorf an der Krems gebracht. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.