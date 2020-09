Kurz nach 16 Uhr waren die beiden Feuerwehren zum Einsatz in die „Hölle“ zwischen Garsten und Aschach alarmiert worden. Der Fahrer eines Lastkraftwagens war mit seinem Gefährt von der Höllstraße in Richtung Rieglwirt abgekommen. Der Lkw war zwar an der Straßenkante hängengeblieben, wurde aber nur noch von einem Baumstumpf gehalten und drohte abzustürzen.