Live-Chat mit RAG-Chef: Situation bei Gas und Öl

Eines der aktuell meistdiskutierten Themen in Europa ist die regionale Gas- und Wärmeversorgung der Haushalte und Firmen. Einer, der sich hier wirklich auskennt, ist Markus Mitteregger. Der gebürtige Kremsmünsterer ist CEO und Vorstandssprecher der RAG Austria, deren Unternehmensschwerpunkt die Speicherung, Umwandlung und bedarfsgerechte Konditionierung von Energie in Form gasförmiger Energieträger für ganz Österreich und Europa ist. Mitteregger ist morgen, Donnerstag, ab 18 Uhr Gast und Gesprächspartner von Bürgermeister Gerhard Obernberger bei dessen Online-Sprechstunde zum Thema "Gas- und Ölversorgung in Kremsmünster und Österreich".

Österreichs wirtschaftliche Entwicklung hängt zu einem guten Teil am Gas. Mitteregger ist derzeit ständiger Gesprächspartner der Regierung in Sachen Erdgaslieferung, Erdgasspeicherung und zukunftsweisende Energietechnologien rund um Grünes Gas. Rund 6,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas kann die RAG speichern, etwa in Haidach und 7Fields in Salzburg. In Kremsmünster unterhält das Unternehmen einen großen Erdölspeichertank.

Obernberger wird bei der bereits 34. Online-Sprechstunde zudem über die Situation des Fernwärmenetzes für 800 Haushalte in Kremsmünster berichten, das von der Firma Kelag betrieben wird.

Interessierte können ihre Fragen live während der Sprechstunde auf www.kremsmuenster.at stellen oder auch per E-Mail mit dem Betreff "Bürgermeister-Sprechstunde 02.06.2022" an buergermeister@ kremsmuenster.at stellen.