Die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben lange Zeit verhindert, dass das Literaturschiff in See stechen konnte. Am Freitag, 21. Mai, kann die Auftaktveranstaltung des neuen Kulturvereins nun aber endlich über die Bühne gehen. Erhard Busek, ehemaliger Vizekanzler der Republik und Kuratoriumsmitglied von "A Soul for Europe", und Publizist Muamer Becirovic gastieren an diesem Tag ab 19 Uhr bei einer Open-Air-Buchvorstellung im Biohof Huber in Sierning mit ihrem Werk "Heimat".