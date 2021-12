Literaturschiff startet mit tollen Lesungen in das neue Jahr

Den Lockdown möglichst kulturell vergessen machen möchte die Initiative Literaturschiff. Im Jänner und Februar steht jedenfalls eine Serie hochkarätiger Lesungen und Buchgespräche auf dem Programm, einiges davon in Steyr und Sierning.

Den Auftakt bestreitet Ljuba Arnautovic am Freitag, 14. Jänner, um 19.30 Uhr im Steyrer Kulturhaus Röda mit "Junischnee". Die in Wien lebende Russin erzählt darin bildhaft, poetisch und mitreißend, wie Menschenverachtung und politische Willkür im 20. Jahrhundert das Schicksal der Menschen bestimmten.

Ljuba Arnautovic Bild: Hilzensauer

Die bekannte Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner folgt am Mittwoch, 26. Jänner, um 19.30 Uhr im Rudensaal Sierning. Sie stellt ihr neuestes Werk "Dummheit – ein Essay rund um eine heikle Frage" vor. Kastner beleuchtet messbare wie emotionale Intelligenz, die "heilige Einfalt" aber auch "alternative Fakten".

Heidi Kastner Bild: VOLKER WEIHBOLD

Am 5. Februar (19.30 Uhr) folgt im Röda eine Lesung mit Tonio Schachinger, der sein Buch "Nicht wie ihr" bespricht, tags darauf (19 Uhr) gastiert im Röda Austrofred mit seinem Werk "Die fitten Jahre sind vorbei". Am 12. Februar (19.30 Uhr) liest Emine Sevgi Özdamar im Museum Arbeitswelt aus "Ein von Schatten begrenzter Raum", am 16. Februar (16 Uhr) bestreitet Ana Pawlik mit "In den Klauen der Macht" das vorläufige Finale im Malu-Café Sierning.

Karten für alle Lesungen: office@literaturschiff.at Erhältlich sind auch Literaturschiff-Gutscheine, etwa für Weihnachten.