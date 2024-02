Literaturschiff: "Jungfrau" kommt ins Pfarrzentrum

Zwei Jugendfreundinnen – die eine reich, die andere arm. Nach einem halben Jahrhundert begegnen sie sich wieder. Das ist, in Kürzestversion, der neue Roman "Die Jungfrau" von Monika Helfer.

Die 1947 in Au im Bregenzerwald geborene Schriftstellerin liest auf Einladung der Initiative Literaturschiff in Kooperation mit der Bibliothek Losenstein am Montag, 5. Februar, ab 19 Uhr im Pfarrzentrum Losenstein aus ihrem Werk. Winfried Kronsteiner moderiert die Lesung und führt mit der Autorin auch ein Gespräch.

Zum Inhalt: Gloria und Moni sind beste Jugendfreundinnen. Bei einem Treffen beichtet Gloria ihr Geheimnis: Nie hat sie mit jemandem geschlafen. Im Mief der sechziger Jahre aufgewachsen sind Gloria und Moni konfrontiert mit Ehe, Enge und Gewalt. Wie wurden die beiden zu denen, die sie sind?

Monika Helfer macht daraus einen atemlosen Roman über die jahrzehntelange Freundschaft zweier Frauen.

