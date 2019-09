Literatur im Schloss steuert auf die 100. Lesung zu

Die Veranstaltungsreihe "Literatur im Schloss" steuert auf ihr bislang größtes Jubiläum zu. Heuer noch – am Dienstag, 17. Dezember – findet die 100. Lesung statt, zu der die Gemeinde St. Peter als Veranstalter und Herbert Pauli als Kurator einladen. Auf die Besucher wartet ein vorweihnachtliches Hörvergnügen mit dem bekannten Schauspieler und Bauchautor Miguel Herz-Kestranek. Titel der Lesung ist "Advent, Advent, der Obstler brennt".

Vor 21 Jahren ging es los

Auch Pauli selbst freut sich schon auf den prominenten Besuch – und auf Texte wie "Mama, da Bam nadelt". "Wenn der Herz-Kestranek das vorträgt, dann ist das wie ein ganzes, großes Theaterstück und richtig unterhaltsam", sagt er. Neben grotesken Adventgeschichten wie dieser habe der Jubiläumsgast aber auch besinnliche Texte mit dabei.

Zum Start der Reihe, die damals noch "Literatur vorgelesen" hieß und in der Volksschule stattfand, war Evelyn Schlag nach St. Peter gekommen. Sie las damals – am 3. November 1998 – aus ihrem Roman "Die göttliche Ordnung der Begierden" vor. In den Jahren danach waren weitere namhafte Schriftsteller wie Julian Schutting, Milo Dor, Erich Hackl und Brita Steinwendtner in St. Peter zu Gast. Fixer Bestandteil der Reihe ist auch die "Wirtshaus-Literat(o)ur", bei der jeweils drei Autoren aus meist sehr vergnüglichen Werken vorlesen.

Die neue Saison von "Literatur im Schloss" wird am Mittwoch, 18. September, gestartet. Doris Kloimstein, Ingrid Schramm und Edwin Baumgartner lesen aus ihrem gemeinsamen Buch "Nennen wir ihn Rumpelstilzchen – Geschichten vom Literatenstammtisch" vor. Darin erzählen die Autoren Geschichten über berühmte Schriftsteller-Kollegen wie Paul Celan, Friedrich Torberg und Ingeborg Bachmann. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Hör- und Schauplatz ist einmal mehr das Schloss St. Peter. Vorverkaufskarten können unter Tel. (07477) 42408 bestellt werden.

Die diesjährige Wirtshaus-Literat(o)ur findet am Freitag, 18. Oktober, statt. Einmal mehr führt sie durch zentral gelegene Wirtshäuser im Ort St. Peter. Lesend mit dabei sind diesmal Zdenka Becker, Walter Osterkorn und Hydra.

Auch für 2020 hat Pauli bereits eine Lesung fixiert. Dietmar Gnedt, der bereits 2001 bei Literatur im Schloss gelesen hat, präsentiert seinen neuen Roman "Balkanfieber".

Herbert Pauli ist bekanntlich auch selbst literarisch aktiv. Noch heuer will er sein nächstes Buch veröffentlichen – mit Geschichten und Zeichnungen, die an biblische Zitate aus der Weihnachtsgeschichte anknüpfen.