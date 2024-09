Literatur im Schloss St. Peter

SANKT PETER/AU. Helmuth Niederle, Universitätslektor am Institut für Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie der Uni Wien, liest am Mittwoch, 11. September, um 19.30 Uhr im Schloss St. Peter aus seinem zuletzt erschienenen Buch "Was nun? Liber turpis. Über Götter, Menschen und Mischwesen".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper