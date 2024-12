"Literatur am Fluss" im Hotel Minichmayr

Marko Dinic Bild: Pill

In der Reihe "Literatur am Fluss" lesen übermorgen, Mittwoch, ab 19 Uhr gleich drei Kain-Literaturpreisträger im Panoramarestaurant des Hotels Minichmayr. Auf Einladung der Initiative Literaturschiff kommen Elke Laznia, Marko Dinic und Katherina Braschel an den Zusammenfluss von Enns und Steyr.

Katherina Braschel Bild: Pill

Elke Laznia liest aus ihrem prämierten Werk "Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh", Katherina Braschel aus "Zemun sagt niemand" und Marko Dinic aus "Aus dem Leben von Isak". Laznia ist eine freie Autorin aus Salzburg, Braschel eine in Wien lebende Schriftstellerin und Kulturveranstalterin und Dinic ein in Wien geborener und in Belgrad aufgewachsener Autor. Alle drei Preisträger werden in einem Gespräch auf ihre preisgekrönten Werke eingehen.

