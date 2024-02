Lisa Gruber krönte ihr Comeback mit dem Titel

Mit drei Staatsmeistertiteln und vor allem der Bronzemedaille bei der U20-Europameisterschaft in Tallin zählt Lisa Gruber zu den herausragenden Athleten des LAC Amateure Steyr. Dennoch hatten die diesjährigen Hallenstaatsmeisterschaften in Linz für die 19-jährige Steyrerin einen besonderen Stellenwert. Nach mehr als eineinhalb Jahren Pause aufgrund gesundheitlicher Probleme, die beinahe das frühe Ende ihrer sportlichen Laufbahn bedeutet hätten, kämpfte sich Gruber mit großem Ehrgeiz wieder an die Spitze zurück und wurde nun dafür belohnt. Mit übersprungenen vier Metern gewann sie im Stabhochsprung den Staatsmeistertitel souverän vor Vera Vacek.

Nach diesem Erfolg beim Comeback hat die erst seit Ende Dezember 19-jährige Schülerin des Talentezentrums im BORG Linz bereits das nächste Ziel vor Augen: Sie bereitet sich auf die kommende Freiluftsaison vor, wo sie auf die nächsten Titel losgehen will. Ihre persönliche Bestmarke im Freien steht aktuell bei 4,15 Metern.

Neben Gruber waren bei den Staatsmeisterschaften in Linz noch fünf weitere junge Steyrer im Einsatz. Jeweils über 1500 und 3000 Meter gingen Daniel Rattinger und Christian Fehringer an den Start. Für Rattinger schauten dabei zwei zwölfte Plätze heraus – seine Zeiten: 4:08,01 Minuten bzw. 8:50,78, Fehringer wurde einmal Zehnter (4:07,52), einmal gab es Rang 17 (8:58,53). Im Hochsprung der Frauen landete Sara Bogic mit 1,58 Metern auf Rang sechs, U18-Meisterin Viona Knoll wurde bei ihrem ersten Start bei den Erwachsenen über die 800 Meter in 2:18,88 Siebente. Knoll, Bogic und Fehringer sind ebenso im BORG-Talentezentrum.

In dieses möchte Florian Huemer im Herbst aufgenommen werden. Der erst 15-Jährige wurde bei den U18-Meisterschaften über 3000 Meter in persönlicher Bestzeit von 9:29,18 Minuten Fünfter.

Nicht am Start war LAC-Aushängeschild Tobias Rattinger. Er trainiert aktuell in Südafrika für einen Platz im Europameisterschafts-Aufgebot für Rom über 3000 Meter Hindernis im Juli.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr