Lisa Gruber ist zurück: Gleich die Goldmedaille

Krankheit erzwang eine zweijährige Wettkampfpause, aber Lisa Gruber gab nicht auf. Jetzt kehrte die Leichtathletin des LAC Steyr auf Anhieb gleich auf die oberste Stufe des Stockerls zurück. Gruber, die 2021 bei der U20-Europameisterschaft in Tallinn Bronze im Stabhochsprung gewann, holte sich mit einer übersprungenen Höhe von 4,10 Metern bei den Landesmeisterschaften in der Halle souverän die Goldmedaille. Sie ist nicht der einzige Siegertyp aus Steyr: Hindernislauf-Staatsmeister Tobias Rattinger gewann mit einer Laufzeit von 8:32,81 Minuten den 3000-Meter-Bewerb. Er ist damit auf Kurs für sein großes Ziel, die EM in Rom. Erstmals in seiner Karriere gewann Christian Fehringer Silber bei der Landesmeisterschaft beim Wettlauf über die 800-Meter-Distanz, er überquerte nach 1:59,25 Minuten die Ziellinie. Die Bronzemedaille um den Hals trägt Viona Knoll nach dem 400-Meter-Lauf in der Zeit von 62,04 Sekunden.

