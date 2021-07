Lisa Gruber fliegt der EM entgegen

Für Stabhochspringerin Lisa Gruber war es ein letzter Test vor der U20-Europameisterschaft in Estlands Hauptstadt Tallinn. Die junge Athletin, Jahrgang 2004, überquerte erneut die Vier-Meter-Marke und zeigte, dass ihre Form stimmt. Gruber belegte Rang drei, der Tagessieg ging bei schwierigen Windverhältnissen mit 4,25 Meter an die Tschechin Zuzana Prazakova. Bereits heute fliegt Gruber nach Tallinn, am Donnerstag vertritt sie Österreich im Stabhochsprung bei der U20-EM. Ebenfalls in Ried am Start war der junge Sprinter Ben Knöbl, Jahrgang 2006. Er lief die 100 Meter in persönlicher Bestzeit von 11,66 Sekunden. Damit übernahm Knöbl wieder Rang eins in der U16-Bestenrangliste.