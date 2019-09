Lions sammeln in ehemaliger Disco für warmes Essen

Dort, wo in der Vergangenheit die Nachtschwärmer getanzt haben, verkaufen die Ulricher Löwen Bücher, Geschirr, Kleidung, Spielsachen, Antiquitäten und vieles mehr. Schnäppchenjäger kommen am Freitag, 13. September, von 15.30 bis 19 Uhr und am Freitag, 27. September, von 15.30 bis 19 Uhr auf ihre Kosten.

Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an soziale Projekte und bedürftige Menschen in der Region. So unterstützen die Lions seit Jahren das Projekt "Ein warmes Mittagessen für Steyrer Schüler".

Wer größere Mengen an Waren abgeben will: Tel. 0676/6367024.