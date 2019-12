Lions-Kabarett: Lachen für den guten Zweck

"Rasch, persönlich, unbürokratisch" lautet das Motto des Lions Clubs Steyr-St. Ulrich, wenn es ums Helfen geht. Seit vielen Jahren unterstützen die "Löwen" das Sozialpädagogische Zentrum in Steyr. Das Geld wird für ein warmes Mittagessen für bedürftige Kinder in Steyr und Umgebung verwendet.

Zu den Aktivitäten der Lions Steyr-St. Ulrich gehört unter anderem jedes Jahr ein unterhaltsamer Kabarettabend. Am Freitag, 31. Jänner 2020, um 19.30 Uhr laden sie zu einem vergnüglichen Abend mit Kabarettist Walter Kammerhofer in den Stadtsaal Steyr ein. Auf lustige Art und Weise stellt der Lokalmatador in seinem neuen Programm "Offline" auf der Bühne zur Schau, dass er in der digitalen Welt eine Null und im realen Leben eine Eins ist.

"Lassen sie sich das nicht entgehen. Oder schenken sie Kabarettkarten einfach als hilfreiches Weihnachtspräsent", sagt Lions-Präsident Manfred Holzapfel. Karten für Walter Kammerhofer gibt es bei den Mitgliedern des Lions Clubs Steyr-St. Ulrich und auf Ö-Ticket.