Lions helfen mit, damit Michael zu Hause leben kann

„Ihr Sohn hat in der Medizin die Ketten gesprengt. Es ist ein Wahnsinn, mit wieviel Liebe und Kampfgeist sie das Unmögliche geschafft haben.“ So lautete vor 14 Jahren die Aussage eines Linzer Primars.

14 Jahre nach dem Unglück, bei dem der damals eineinhalbjährige Michael Gschliffner nach einem Sturz ins Schwimmbecken gerettet, für tot erklärt und doch reanimiert werden konnte, und nach monatelanger künstlicher Beatmung im Koma ist die Situation der Familie Gschliffner aus Molln immer noch prekär. Michael ist heute und nach jahrelanger medizinischer, technischer und persönlicher Betreuung körperlich zum jungen Mann gewachsen. In seinem Wachkoma-Zustand kann er sogar auf die Ansprache von Mutter und Oma reagieren – Mama Sabine Gschliffner: „Das Schönste ist, er kann aus tiefstem Herzen wieder lachen!“

Neben all der Zuwendung kommt die fünfköpfige Familie ständig auch an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Der Vater als Polizist und die Mutter als Handelsangestellte schaffen all den Aufwand nur mit Hilfe von Unterstützung der öffentlichen Hand und Spendenaufrufen. Selbst dann kommen für die 24-Stundenbetreuung durch Krankenschwestern, für die tägliche Absaugung, Sondierung etc. und durch Logo-, Ergo- und Physiotherapien noch mehr als 1000 Euro monatlicher finanzieller Aufwand dazu. Zudem ist für das kommende Jahr 2022 der für den gewachsenen Buben notwendige Umbau des Sanitärbereiches geplant.

Michaels Eltern wissen, dass die einzige Alternative zu all ihren Bemühungen und Anstrengungen, um ihren Michael zu Hause zu pflegen und therapieren, die endgültige Versorgung in einer Sonderkrankenanstalt wäre. Die Damen des Lions Club Kirchdorf Ambra kennen die tragische Situation der Mollner Familie aus nächster Nähe und haben gemeinsam mit Lions Österreich die Möglichkeit der steuerlich absetzbaren Unterstützung auf der Spendenplattform „lions-helfen.at“ initiiert. Das Ziel ist es, einen Finanzierungsbedarf für etwa zwei Jahre in Höhe von rund 30.000 Euro für die optimale Versorgung von Michael Gschliffner in seinem Zuhause abzudecken.

Helfen Sie mit und spenden Sie auf lions-helfen.at – Projekt „Damit Michael zu Hause leben kann …“ Die Spende kommt Michael zu 100 Prozent zugute.