Lions-Flohmarkt im Autohaus

Flohmarktfans kommen bei den Lions Steyr-St. Ulrich voll auf ihre Kosten: An den Freitagen, 22. und 29. September, verkaufen die Clubmitglieder Antiquitäten, Bücher, Kleidung, Elektrogeräte und viele weitere Schnäppchen jeweils von 15.30 bis 19 Uhr im ehemaligen Autohaus Wieser an der Haratzmüllerstraße 76.

Alles, was an diesen zwei Nachmittagen eingenommen wird, stellen die Lions wieder hilfsbedürftigen Menschen im Großraum Steyr zur Verfügung. So wird beispielsweise seit vielen Jahren die Aktion "warmes Mittagessen an Steyrer Schulen" unterstützt. Für den Flohmarkt können jederzeit Waren in gutem, verkaufsfähigem Zustand beim ehemaligen Autohaus abgegeben werden. Ein Anhänger steht parat.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst