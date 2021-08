Linzerin übernachtete nach Sturz auf dem Schoberstein in einem Graben

Die Hilfeschreie der verletzten 47-Jährigen hörte niemand. Ihr Mobiltelefon hatte sie bei dem Unfall laut Polizei verloren. Am Samstag schleppte sie sich zum Ausgangspunkt der Wanderung, dem Gasthof Klausriegler, zurück. Die Verletzte wurde ins Spital nach Steyr gebracht und dort stationär aufgenommen.

Die Frau wanderte am Freitag gegen 14.00 Uhr zunächst am Forstweg in Richtung Schreibachfall. Dann beschloss sie, abseits des Weges auf einem unbekannten Steig den Schoberstein (1.285 Meter Seehöhe) zu erklimmen. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie zu Sturz.