Limberger erhielt Vertrag ohne Ausschreibung: Kontrollamt soll ihr auf die Finger schauen

Was für die einen ein Zeichen für erfolgreiche Kontinuität ist, ist für andere schlichtweg eine Katastrophe für Steyr: Bei der Vorstandssitzung des Vereins Stadtmarketing erhielt die Vertragsverlängerung für Leiterin Daniela Limberger breite Zustimmung. Sie wird ab Juli auch in den kommenden drei Jahren an der Spitze stehen. Einzig die beiden FP-Mandatare stimmten nicht dafür.