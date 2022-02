Liebesgrüße aus dem "Café Puschkin" und aus aller Welt

Doris Haider, Geschäftsführerin der Stadtmarketing & Tourismus GmbH St. Valentins, hofft, dass Andrei Makhow einen Augenblick von seiner umfassenden Tätigkeit opfern kann. Der Küchenchef des legendären "Café Puschkin" in Moskau, wo es das beste Boeuf Stroganoff der Welt gibt, ist einer der 450 Adressaten, an die die Stadtgemeinde heute Postkarten mit einer pinkfarbenen Weltkarte und der Aufschrift "Love and Peace" verschickt. Wie die anderen Empfänger wird Makhow gebeten, vielleicht passend in der Küche ein Selfie mit dem Handy zu schießen und als Valentinsgruß an die E-Mail-Adresse der Stadt zu senden. Dort werden die Beiträge, es können auch Video-Clips sein, auf Instagram hochgeladen, wo sie sich jeder User anschauen kann.

"Wir schreiben alle Botschaften Österreichs und alle Honorarkonsule an", sagt Haider, "aber wir haben auch spezielle Adressen aus den Ländern herausgesucht, um nicht nur Post von Amts wegen zu bekommen." Wobei es natürlich ebenso geschätzt wird, wenn sich beispielsweise Gregory Berry, österreichischer Honorarkonsul in Port Moresby in Papua-Guinea, etwas einfallen lässt, was er als Valentinsgruß zurücksendet. Erhofft werden Antworten auch aus dem Yves-Saint-Laurent-Museum in Marrakesch und aus dem Bob-Marley-Museum in Kingston, Jamaica, wenn die Postkarten aus St. Valentin dort ankommen. Dazu hat Haider noch eine Handvoll globale A-Prominente in den Verteiler aufgenommen: Papst Franziskus, Arnold Schwarzenegger und Ursula von der Leyen als höchste Repräsentantin der EU befinden sich darunter. Ansonsten bleibt die Politik ausgespart.

Neben der Postkartenaktion hat die "Hauptstadt der Liebe" zum Valentinstag wieder ein neues Stadtschmankerl zu bieten: Julia Kammerhuber, die Kräuter, Blumen und Gemüse (allesamt bio) gärtnert, hat passend zum "Tag der Liebe" ein herzhaft schmeckendes "Sugo Amore" gekocht und belebende "Kräuter Amore" getrocknet. Das Mitbringsel wird es am Valentinstag und auch danach in den meisten Geschäften der Stadt zu kaufen geben.

Kammerhuber mit "Sugo Amore"

Eine weitere Nettigkeit tragen die Kinder der Volksschulen Hauptplatz und Langenhart sowie der Brückenschule Langenhart bei. Sie haben im Zeichenunterricht Herzerl auf Karton bemalt, die der Bauhof der Stadt ab morgen an Brückengeländern und Plätzen anbringt.