Liebe zum Sport half Steyrer bei Therapie nach Krebserkrankung

Im März darf Werner Peyrl wohl seinen 75. Geburtstag feiern. Dass der Steyrer dies im Kreise seiner Familie und mit Freunden tun kann, ist ärztlicher Kunst und seinem Willen zu verdanken. Im November 2019 erhielt Peyrl die niederschmetternde Diagnose Speiseröhrenkrebs gestellt. Mit mehr als 70 Jahren musste er sich einer stundenlangen und für sein Alter gefährlichen Operation unterziehen. Dank seiner guten physischen Verfassung überstand er alles überraschend gut. Auf dem Weg zurück ins Leben half dem Steyrer bei der Regeneration vor allem auch eines: seine Liebe zum Kanusport.

"Werner Peyrl kann mit Fug und Recht als Vorbild für junge Sportler gesehen werden", sagt der mehrfache Staatsmeister, Forelle-Steyr-Obmann Günther Briedl. 1966 war Peyrl Sportsoldat bei der damaligen HSNS (Anm.: Heeressport- und Nahkampfschule), hatte Rennen am Flachwasser bestritten und auch gewonnen. Nach seiner Karriere als Leistungssportler widmete er sich seiner Familie, Gattin Anni und den beiden Söhnen, sowie seiner beruflichen Weiterentwicklung. Doch mit seiner Pensionierung entdeckte der Steyrer erneut seine Leidenschaft fürs Paddeln. "Werner motivierte nicht nur sich selbst, sondern seine Begeisterung steckte auch ehemalige Paddler wieder an", erinnert sich Briedl.

Mittlerweile ist der leidenschaftliche Paddler längst wieder auf dem Wasser zu finden. Bild: Forelle

Viele gemeinsame Ausfahrten auf den Flüssen und Seen Österreichs zementierten seine Leidenschaft neuerlich ein. Peyrl war auch einer der ersten Drachenbootsteuermänner in Steyr, der die Veranstaltungen "Klasse im Boot" und das Charity-Rennen "Gemeinsam im Boot" begleitete. Doch dann machten dunkle Wolken in Form der Krebserkrankung schlagartig seinen zweiten sportlichen Frühling zur Nebensache.

Der sportbegeisterte Steyrer steckte nie auf – und sich ehrgeizige Ziele. Zwischen seinen Chemobehandlungen begann er bereits mit ersten Paddeleinheiten. Und im März 2020 paddelte Peyrl nahezu täglich nicht nur im Kajak, sondern auch ab und zu im Drachenboot. Seine jährliche Kilometerleistung steigerte der Pensionist in Rekordhöhe. Noch vor Weihnachten hatte der 74-jährige Steyrer seinen 3000. Kilometer und somit persönliche Bestleistung geschafft. Briedl: "Niemals aufgeben lautet seine Devise." Ein Ende der Kilometerjagd sei jedenfalls nicht absehbar.