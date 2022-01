Wenn sich am Steyrer Stadtplatz an einem Sonntag mehr als 3000 Menschen tummeln, dann ist meist Stadtfestzeit. Diesmal waren es Meere, die die Menschen anlockten. 350 kamen zum Lichtermeer unter dem Motto "Impfen statt schimpfen" im Gedenken an die Corona-Toten und als Mutmacher für die Gesundheitsberufe, rund 2800 waren es beim mittlerweile 55. Corona-Spaziergang. Getrennt wurden sie durch ein massives Polizeiaufgebot.