Lichtermeer und Konzert für die Menschen in der Ukraine

Die Bilder von den durch Raketenbeschuss in Schutt und Trümmer gelegten Krankenhäusern und Plattenbauten gehen auch in Steyr niemandem aus dem Kopf. Mit der Teilnahme an bundesweiten Kundgebungen am Sonntagnachmittag will auch die Zivilgesellschaft in Steyr ihr Mitgefühl mit den notleidenden Menschen in der Ukraine ausdrücken und für eine Beendigung des Krieges und den sofortigen Rückzug der russischen Armee auf die Straße gehen. Die Plattform "Yes We Care", die bereits an jedem Sonntag Mahnwachen beim Neutor abhält, bittet die Mitbürger, am Sonntagnachmittag aufzustehen und um 16 Uhr zum Platz vor das Museum Arbeitswelt zu kommen.

Ruth Pohlhammer, Gemeinderätin der Grünen und Aktivistin bei der Steyrer Plattform von "Yes We Care", hat den Vorplatz des Museums Arbeitswelt bei der Polizei als Kundgebungsort angemeldet: "Die Kundgebung wird zur gleichen Stunde mit anderen Veranstaltungen in Wien, Salzburg, Innsbruck, Bregenz und St. Pölten stattfinden", sagt Pohlhammer. Das Museum Arbeitswelt tritt als Mitveranstalter der Steyrer Demonstration auf, die um 16 Uhr mit Reden von Landesrat Stefan Kaineder (G) und Bürgermeister Markus Vogl (SP) beginnt, worauf Flüchtlinge und Steyrer mit Wurzeln aus der Ukraine ihre persönlichen Schicksale schildern. Dann folgt ein Lichtermeer mit den Kerzen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgebracht haben, und eine Open-Air-Liveübertragung des Benefizkonzertes für die Ukraine in Wien u. a. mit Wanda und Kurt Ostbahn. Der Cafetier des Museums Arbeitswelt schöpft zur Verpflegung original russisch-ukrainischen Borschtsch aus seinen Kochtöpfen.

Die ganze Veranstaltung wird auf dem Vorplatz des Museums Arbeitswelt stattfinden und kommt damit nicht dem ebenfalls polizeilich genehmigten Sonntagsumzug der Impfpflichtgegner in die Quere. Diese haben bei ihrem Spaziergang am vergangenen Sonntag auch Fahnen mit Friedenstauben in Bezug auf den von der russischen Föderation gegen die Ukraine geführten Krieg mitgetragen, die anders als die Plattform "Yes We Care" keinerlei Parteinahme erkennen lassen haben. Für Pohlhammer gibt es einen klaren Aggressor, der beim Namen genannt werden müsse: "Es ist der Faschismus der Führung Russlands, der das Leid verursacht."