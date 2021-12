Lichtermeer "Steyr we care!" heute auf dem Stadtplatz

Unter dem Motto "Steyr, we care!" sollen die Teilnehmer Kerzen entzünden und in Stille am Stadtplatz unter Einhaltung aller Corona-Schutzbestimmungen verweilen.

Als Zeichen der Solidarität und Wertschätzung für die Mitarbeiter des Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikums besuchte eine Abordnung der Evangelischen Pfarre die Stationen und überreichte Weihnachtsgeschenke. Pfarrkurator Markus Weikl bedankte sich im Namen der evangelischen Kirchengemeinde bei Pflegedirektorin Walpurga Auinger für "dieses so wertvolle Engagement", das in "der aktuellen Situation ganz besonderer Belastungen" von den Pflegern, Schwestern und Ärzten gezeigt würde.