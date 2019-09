Letzter "Verlängerter" im Postmann

Die von Gastwirtin Andrea Loibl in Abrede gestellte Sperrstunde für das Café Postmann in Steyr rückt nun doch Tag für Tag näher. Das Wiener Kaffeehaus am Stadtplatz schließt am 31. Oktober, weil der Vermieter der "Hartlauer-Passage" die Gebäude für eigene Zwecke zurückfordert. Wenn die Frist abgelaufen ist, kann Robert Hartlauer als Eigentümer wieder nach eigenem Gutdünken über die Altstadtgalerie verfügen und den Komplex für seine Fotohandelskette umbauen, wie er es schon lange geplant hat.

Bis auf ein alteingesessenes Reisebüro muss jeder Trakt Büroräumen für das Hartlauer-Handelsimperium weichen. Hartlauer habe dabei keineswegs mit einem eisernen Besen gekehrt, sagt zum Beispiel Manfred Hofstätter, der sein Café "Etcetera" als Pächter eines Lokals in der Pfarrgasse wieder neu aufsperrt.

Robert Hartlauer habe bei der Suche nach einem neuen Standort beherzt mitgeholfen, sagt Hofstätter: "Hut ab! Das ging schnell und reibungslos."

Andrea Loibl, die Chefin des Cafés Postmann, ging dagegen davon aus, zumindest mittelfristig nie im Leben von einer Kündigung betroffen zu sein. Dass das Traditionscafé in Steyr schon im Herbst Geschichte sein könnte, ließ sie vehement dementieren. Doch dann eröffnete sich für sie mit der Übernahme des nicht minder bekannten Stadtcafés in Stadt Haag von Christian Illich eine neue Perspektive.

Auf der Website des "Postmanns" erklärte sie im Juni, dass sie "zusätzlich" mit einem neuen Kaffeehaus am Haager Hauptplatz starte. Der NÖN-Bezirksausgabe sagte sie zum selben Zeitpunkt, dass es sich um eine "glückliche Fügung" handle, weil sie auf der Suche nach einem neuen Lokal gewesen und "das Café Postmann in Steyr ab Ende Oktober nicht mehr zur Verfügung" stehe. Gestern bestätigte eine Mitarbeiterin den Auszug mit 31. Oktober. An diesem Tag wird auch der Weltladen Steyr (siehe Kommentar) seine Regale geräumt haben.

