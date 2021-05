"Letzte Meile" mit dem E-Scooter und dem Diesel-Pkw

Der innere Schweinehund, für das Weltklima nicht auf das eigene Auto verzichten zu wollen, hat in Waidhofen ein starkes Gegenargument bekommen: Seit Freitag wird in der Ybbsstadt nach Korneuburg ein neues Angebot für die "letzte Meile" umgesetzt, das den eigenen Wagen in der Garage bleiben lässt. Für den Weg von der eigenen Haustüre zum Bahnhof und retour stehen zwei Leihautos und 35 E-Scooter abrufbereit.