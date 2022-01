Letzte Chance für Anmeldung zur Musik-Mittelschule

Singen und Musizieren sind seit Längerem nur sehr eingeschränkt möglich. Doch Schüler und Lehrer blicken optimistisch in die Zukunft: "Umso mehr freuen wir uns alle schon auf die Zeit, in der wir wieder Livemusik auf die Bühne bringen können. Wir haben zumindest mal ein Konzert im Juni geplant", sagt Musikkoordinatorin Sabine Schmidt.

Wer ab dem kommenden Schuljahr die Musik-Mittelschule Promenade Steyr besuchen will, muss sich übrigens beeilen. Die Anmeldung läuft noch bis 19. Jänner. Die Musik-MS eröffne nicht nur die Welt in die Musik, sondern auch zum Traumberuf. "In vier Jahren Musik-MS erhält man fundamentales Wissen in allen Unterrichtsfächern, man lernt aber auch, sich zu präsentieren und als Team zu arbeiten", sagt Schmidt. Mehr Information zur Schule und Anmeldung unter: www.nms-promenade.at