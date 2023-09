Lesermeinung

Vor rund zwanzig Jahren wurde in unserer Siedlung in Gleink, Steiner Straße, Meierhofsiedlung, Tempo 30 mit den Argumenten eingeführt, dass dies zu einer Verkehrsberuhigung und zu mehr Sicherheit für Fußgänger führen würde.

Das Verkehrsaufkommen hat sich in der Siedlung in den vergangenen Jahren aufgrund der massiven Zunahme des Individualverkehrs aber mindestens verzehnfacht.

Mitte Mai 2023 wurde in der Meierhofsiedlung in Gleink nun eine Verkehrszählung durchgeführt. Das Ergebnis: Täglich fahren mehr als 1500 Fahrzeuge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 47,5 km/h durch das Siedlungsgebiet, in dem eigentlich eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h gelten würde. Verkehrszeichen wie etwa Markierungen und Tafeln, dass hier die Rechtsregel gilt, werden vom Großteil der Autofahrer grundsätzlich aus Unwissenheit oder Ignoranz nicht beachtet.

Es stellt sich für mich die Frage, was mit den Auswertungen von solchen Verkehrszählungen passiert? Unter normalen Umständen müsste man annehmen, dass die Ergebnisse von den zuständigen Behörden aufgegriffen werden und bei so offensichtlichen Verstößen gegen die in der Siedlung geltende Geschwindigkeitsbeschränkung Maßnahmen wie etwa das Aufstellen eines Radargerätes oder regelmäßige Kontrollen durch die Verkehrspolizei ergriffen werden.

Ernst Seidl, Steyr-Gleink

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper