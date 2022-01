Lesermeinung

Betrifft: Ebenso wöchentliche wie unangemeldete sogenannte "Corona-Spaziergänge" durch die Stadt Steyr

Habe ich richtig gelesen? Die Demonstrationen der Querdenker in Steyr waren niemals angemeldet. Sehe ich das richtig?

Die Polizei lässt sich von ein paar namentlich bekannten Aktivisten Woche für Woche vorführen und jeweils ein paar Minuten vor Abmarsch über die Route des geplanten "Spaziergangs" informieren. Verstehe ich das richtig?

Die Polizei ist so nett, die Straßen der Stadt für die Teilnehmer einer Kundgebung zu sperren, damit dort – flankiert von Blaulicht und Polizisten, die den Verkehr regeln – gegen "Regime" und "Diktatur" demonstriert werden kann. Habe ich richtig gehört?

Die Organisatorin der Demos hat am Stefanitag per Megafon verlautbart, dass die Polizei auf die Maskenpflicht bestehe. Um gleich darauf vergnügt zu verkünden, dass in Steyr nichts so heiß gegessen wie gekocht wird, weil man sich darauf verlassen könne, dass Verstöße ohnehin nicht geahndet werden und die Polizei kooperativ ist. Und die Polizei steht daneben mit großen traurigen Augen. Traue ich meinen Augen?

Der Vizebürgermeister der Stadt, Helmut Zöttl von der FPÖ, macht mit Freude und Hingabe bei den illegalen Demonstrationen mit, und keinen schert das.

Man bleibt mit ungläubigem Staunen zurück und erwartet mit Spannung die nächste illegale Sause "besorgter Bürger". Ich fürchte nur, dass es denen, die sich alle Freiheiten nehmen, nicht um die Freiheit geht. Ich fürchte nur, dass jene, die lautstark "keine Diktatur" schreien, nichts gegen eine Diktatur haben. Sie hätten nur gerne eine nach ihrer eigenen Fasson.

Christian Kreil, Steyr