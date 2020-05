"Mit Freude hab ich auf nachrichten.at gelesen, dass sich auch der Linzer Bürgermeister einen teilweise autofreien und mit Bäumen bestückten Linzer Hauptplatz vorstellen kann. Was in Linz möglich ist, sollte eigentlich auch in Steyr machbar sein", schreibt uns Albert Ortner aus Steyr zur neuen OÖN-Aktion "1000 Bäume für Steyr". Stadtplatz und Grünmarkt würden nach abgeschlossenen Pflasterarbeiten nüchtern und kühl wirken, was fehle, sei lebendiges Grün.