Lernhilfe war gratis: 90 Prozent der Kinder schafften im Vorjahr "Nachzipf"

48 Kinder zwischen sieben und 15 Jahren mussten in St. Valentin zu Schulschluss mit einem Fünfer im Zeugnis in die Ferien gehen. Die Hoffnung, die Klasse nicht wiederholen zu müssen, lebt für die betroffenen 13 Volksschüler, 33 Mittelschüler und jeweils einen HTL-Schüler und Gymnasiasten, weil sie nicht von der Geldtasche der Eltern abhängt. Seit vergangenem Jahr bietet die Stadtgemeinde in der zweiten Ferienhälfte im August Gratis-Nachhilfe in den Hauptfächern Englisch, Deutsch und Mathematik an. Gelernt wird in Kleingruppen mit maximal acht Teilnehmern, in denen die Betreuer gezielt auf die Lernschwächen eingehen können. Das Pilotprojekt im Vorjahr hatte dann auch nach Semesterbeginn den erwünschten Erfolg gebracht: Bei der landesweiten Aktion "Nachzipf – ich schaff das!" haben 90 Prozent der Nicht-Genügend-Schüler ihren "Fleck" im Zeugnis ausgebessert und die Nachprüfung bestanden. "Wir haben heuer die Gratis-Nachhilfe in den Räumlichkeiten der Volksschule am Hauptplatz eingerichtet. Das Angebot wird sehr gut angenommen – einzige Voraussetzung ist, dass die Kinder in St. Valentin wohnhaft sind", sagt Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr (SP). Finanziert wird die Nachhilfeaktion, die im Bezirk auch noch in den SP-Gemeinden Hollenstein und Amstetten durchgeführt wird, vom SP-nahen Verein "Pro Niederösterreich", bei dem Suchan-Mayr Kassierin und LH-Stv. Franz Schnabl (SP) Präsident ist. Für die Aktion machte der Verein 15.000 Euro locker. Die SP-Politiker wollen nun mit der VP verhandeln, dass mit Landesgeldern eine flächendeckende Gratisnachhilfe im ganzen Bundesland möglich wird.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at