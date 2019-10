Lenkerin übersah im Nebel E-Biker

Im dichten Nebel dürfte Dienstagabend gegen 21 Uhr eine 25-jährige Steirerin einen 48-jährigen E-Biker übersehen haben. Die Frau war mit ihrem Pkw auf der B121 von Waidhofen in Richtung Gaflenz unterwegs, als der ebenfalls aus der Steiermark stammende und in die selbe Richtungen fahrende Elektroradler unvermittelt vor ihr auftauchte. Der 48-Jährige wurde vom Auto erfasst, prallte in Folge gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend weggeschleudert geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch die Waidhofener Notärztin in das Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs gebracht. Die junge Fahrzeuglenkerin erlitt einen Schock.

„Einige unserer Kameraden, die sich gerade im Feuerwehrhaus auf eine Prüfung vorbereitet haben, haben sofort die Unfallstelle abgesichert und eine Umleitung eingerichtet“, sagt Christoph Hochstrasser Sprecher der Feuerwehr Gaflenz. Allerdings ereignet sich dann kurz darauf auf der Umleitung ein weiterer Unfall. Hier war ein Pkw bei schlechter Sicht in den Straßengraben gefahren, die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen. Insgesamt waren an den Einsätzen 62 Mann der Feuerwehren Gaflenz und Lindau-Neudorf beteiligt.